Kapazitäten bei anderen Schlachthöfen nutzen

Beim Betrieb der Firma Vion Deutschland heißt es, man übernehme zusätzliche Schlachtungen "im Rahmen des Möglichen". Nun kommt es also darauf an, wann die Schlachthöfe wieder öffnen. Bei Tönnies war dazu zunächst niemand zu erreichen. "Ein Problem ist es dann, wenn die Situation länger so bleibt", sagte ein Sprecher des bayerischen Bauernverbands. Auch er betonte aber: "Auf ein paar Tage hin oder her ist man nicht angewiesen."