Neue VOX-Sendung bestätigt Guido Maria Kretschmer moderiert Nackt-Show gegen Krebs

Sie ziehen sich für den guten Zweck aus. Um auf Krebsvorsorge aufmerksam zu machen, lassen Promis in einer neuen Show des Senders VOX die Hüllen fallen. Wie die "Bild am Sonntag" zuerst berichtete, werde der Sender die zweiteilige Show "Jetzt ist Showtime - Stars gegen Krebs" an den Start bringen.