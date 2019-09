Neue TV-Serie "Evel" Milo Ventimiglia wird Stuntikone Evel Knievel verkörpern

Der Name Evel Knievel (1938-2007) ist als Synonym für waghalsige Stunts in die Popkultur übergegangen. In einer neuen TV-Serie über den draufgängerischen Stuntman aus den 1960er und 1970er Jahren soll laut der US-amerikanischen Seite "The Hollywood Reporter" der "This Is Us"-Star Milo Ventimiglia (42) in die Haut von Robert Craig "Evel" Knievel schlüpfen.