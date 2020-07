Neue Trends in der Corona-Krise Nach dem Homeoffice: So gelingt die Rückkehr ins Büro

Lebensmittellieferungen ins Büro

Viele Menschen in einem Raum - was man in Corona-Zeiten umgehen sollte, ist im Supermarkt nicht zu vermeiden. Damit die Mitarbeiter in ihren Pausen oder vor Beginn der Arbeit sich dort nicht noch schnell ihr Essen besorgen müssen, setzen immer mehr Arbeitgeber darauf, Lebensmittel ins Büro liefern zu lassen. Den Trend bestätigt auch der Lieferdienst mytime.de der Bünting Unternehmensgruppe, der von der Stiftung Warentest aufgrund der penibel eingehaltenen Kühlkette gelobt wurde.