20 Prozent der Nutzer sind bereit, für Rabatt Umwege zu machen

Durch das Punkte sammeln gelingt es den Unternehmen gut, ihre Kunden an sich zu binden: 44 Prozent kaufen demnach häufiger in einem Geschäft ein, wenn dort ein Bonus lockt. 30 Prozent gaben an, gelegentlich bewusst mehr zu kaufen – und 20 Prozent sind sogar bereit, dafür einen Umweg in Kauf zu nehmen.