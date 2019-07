Neue Studie Michelle Obama ist die "am meisten bewunderte Frau der Welt"

Ex-First-Lady Michelle Obama (55) darf sich nun "am meisten bewunderte Frau der Welt" nennen. Denn das ist das Ergebnis der jährlichen Studie des britischen Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov. Für das Ranking wurden mehr als 42.000 Menschen aus 41 Ländern befragt. Ebenfalls an die Spitze der Liste geschafft haben es Star-Talkerin Oprah Winfrey (65), die den zweiten Platz belegt, gefolgt von US-Schauspielerin Angelina Jolie (44), der britischen Queen Elizabeth II. (93) und der in Paris geborenen britischen Schauspielerin Emma Watson (29).