Neue "Star Wars"-Serie "The Mandalorian": Jon Favreau arbeitet schon an Staffel zwei

Der Titelheld wird von keinem Geringeren verkörpert als von Pedro Pascal (44, "Narcos"), der in "Game of Thrones" die extrem beliebte Figur Oberyn Martell spielte. Neben Pascal stehen für "The Mandalorian" außerdem Giancarlo Esposito (61, "Breaking Bad"), Carl Weathers (71, "Rocky"), Nick Nolte (78, "Noah"), Emily Swallow (39, "The Mentalist"), Omid Abtahi (40, "American Gods") und Gina Carano (37, "Deadpool") vor der Kamera. Besonders interessant für deutsche Fans: Regie-Legende Werner Herzog (76) wird ebenfalls in der Serie zu sehen sein. "The Mandalorian" startet am 12. November bei Disney+.