Neue Staffel "Sweet & Easy - Enie backt" Enie van de Meiklokjes: Mit diesen Promis backt sie am liebsten

Backen im Sommer? Für Enie van de Meiklokjes (45) zu jeder Jahreszeit ein Muss. Die Fernsehmoderatorin kehrt am heutigen Samstag mit der nunmehr neunten Staffel von "Sweet & Easy - Enie backt" auf die TV-Bildschirme zurück. Am meisten, erzählt die Moderatorin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, begeistert 45-Jährige an der Show auf Sixx "das Backen an sich und die schönen, tollen und leckeren Ergebnisse am Schluss."