Die Reality-TV-Show "Promi Big Brother" startet ab Freitag (9. August, 20:15 Uhr in Sat.1) in die siebte Staffel. Anders als in den Jahren zuvor werden die Bewohner diesmal aber nicht in Containern oder einem Haus vor den Kameras zu sehen sein - und ihr Unwesen treiben. Stattdessen schickt der Sender die Promis diesmal auf den Campingplatz.