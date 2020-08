Neue Staffel noch in diesem Jahr Alexander Schäfer ist der neue "Prince Charming"

Alexander Schäfer ist der neue "Prince Charming"

In der ersten Staffel fand Nicolas Puschmann (29) mit Lars Tönsfeuerborn (30) erfolgreich seinen Traummann. Ob sein Nachfolger Alexander Schäfer auch so erfolgreich sein wird? "Ich kann es selbst kaum glauben und ich würde lügen, wenn ich sage: 'Ich bin nicht aufgeregt'", so der 29-Jährige. "Es wird bestimmt eine unvergesslich schöne Zeit, in der ich hoffentlich auch meinen Mann fürs Leben kennenlernen werde."