Neue Staffel Nach Genital-OP: Ennesto Monte zieht bei "Naked Attraction" blank

Er hat sich verändert

Nach dem Eingriff, bei dem das Gewebe mit Eigenfett unterspritzt wird, sagt er, dass sich sein Verhältnis zu Sex verändert habe: "Ich bin nicht mehr der, der ich vorher war". Er sei für eine ernsthafte Beziehung bereit und will monogam leben. Die Richtige will er in der Nackt-Dating-Show finden.