Neue Staffel im Juli Zieht Micaela Schäfer ins "Sommerhaus der Stars"?

Ebenfalls laut "Bild" am Start: Jens Büchner (48, "Pleite aber sexy") und seine Frau Daniela. "Malle-Jens" ist ebenfalls kein Unbekannter in Sachen Reality-TV. Der Schlagersänger trat bereits in Formaten wie "Goodbye Deutschland" oder ebenfalls beim "Promi-Dinner" auf.