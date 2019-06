Wie soll die neue Staffel "Big Brother" aussehen?

"Im Frühjahr freuen wir uns auf das TV-Comeback des Jahres: "Big Brother"! Damit setzen wir in Zukunft auch auf Events, um am Vorabend Akzente zu setzen", sagt Geschäftsführer Kaspar Pflüger. Aber wen interessiert es in Zeiten von Instagram, Facebook und Snapchat überhaupt noch, wie sich Personen verhalten, wenn sie 24 Stunden am Tag beobachtet werden?