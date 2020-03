Neue Staffel auf VOX "Die Höhle der Löwen": Spannende Fakten aus sechs Staffeln

Dazu zählen "Little Lunch", "Waterdrop", "Smartsleep, "Rokitta's Rostschreck", "ArtNight" und "Ankerkraut". "Little Lunch" konnte 2015 Frank Thelen (44) und Judith Williams (48) von sich überzeugen - beide investierten. Mittlerweile stehen die Biosuppen in vielen Supermarktregalen. Die Firma "Waterdrop" will hingegen Menschen dabei helfen, mehr zu trinken. Sie entwickelten einen Microwürfel, der Wasser in ein leckeres Fruchtgetränk verwandelt. Ralf Dümmel (53) und Dagmar Wöhrl (65) waren begeistert und investierten 2018 jeweils 500.000 Euro.