Neue Staffel auf ProSieben "Das Ding des Jahres": Das antwortet Joko Winterscheidt den Kritikern

Er sei wahnsinnig neugierig, was die Leute in diesem Jahr präsentieren werden: "Ich finde es superspannend, auf Menschen zu treffen, die geniale Lösungen für Situationen entwickelt haben, in denen es eine Lösung braucht." Gerade in Situationen, in denen man sich denke: "Das muss doch besser gehen." Außerdem freut er sich offenbar auf das neue Jury-Mitglied Cramer: "Mit Lea haben wir nicht nur eine erfolgreiche Unternehmerin neu in unserer Jury, sondern auch eine weitere coole Frau."