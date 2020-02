Sie haben Rhythmus im Blut, bezeichnen sich selbst aber als Körperklaus. Was fällt Ihnen beim Tanzen am schwersten?

Setlur: Das werde ich dann sehen, wenn ich ein bisschen tiefer in die komplizierte Materie eingetaucht bin. In der Theorie tanzen zu können oder ein Gefühl für Rhythmus zu haben, heißt leider nicht automatisch, dass meine Füße das genau so sehen.