Mittwoch ist wieder "Bachelor"-Zeit: Am 2. Januar (20:15 Uhr) geht die beliebte Kuppelshow bei RTL in die neunte Runde. Dieses Mal versucht der Profibasketballer und Unternehmer Andrej Mangold (31) sein Glück. Der 1,90-Hühne mit den strahlend blauen Augen hofft, in Mexiko unter insgesamt 20 Kandidatinnen die große Liebe zu finden. Worauf er bei Frauen besonderen Wert legt und ob er den Kuss-Rekord seines Vorgängers, Daniel Völz (34) brechen will, verrät er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.