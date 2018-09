Neue Spielshow "Game of Games" startet Bülent Ceylan: "Die Spieler werden die Superstars in der Show sein"

"Game of Games" ist eine US-Adaption der Show von Moderatoren-Legende Ellen DeGeneres. Haben Sie sich bei ihr etwas abgeschaut?

Ceylan: Das Schöne ist, ich mag sie voll! Was ich mir vielleicht ein bisschen abschauen kann, ist, wie sie mit dem Buzzer umgeht. Wie sie es dadurch spannend machen kann. Aber im Grunde muss ich ich selbst sein. Ich glaube, es wäre fatal, irgendjemanden zu kopieren. Die Produktion und die Sender versuchen für jedes Land einen geeigneten Typen zu finden. Und hier in Deutschland ist das Bülent und nicht irgendeiner, der versucht, wie jemand zu sein. Sat.1 gibt mir da auch die Freiheit.

Sehen Sie generell gerne US-amerikanischen Fernsehen?

Ceylan: Klar, Filme. Ich mag viele Hollywood-Blockbuster und natürlich erkundige ich mich, was die Amis Stand-up-mäßig so machen oder informiere mich über Moderatoren, wie im aktuellen Fall Ellen. Die Amis sind halt total enthusiastisch - für das deutsche Publikum schon fast ein bisschen übertrieben. So überdreht wie bei "Game of Games" in den USA muss es gar nicht sein. Aber ein gewisser Enthusiasmus ist für die Kandidaten schon nötig. Man muss Bock auf die Show haben.

Warum wird das Konzept auch hierzulande funktionieren?

Ceylan: Weil es echt etwas Neues ist! Der deutsche Zuschauer ist verwöhnt. Wenn er hört, Spielshow, muss schon etwas Besonderes kommen. Es muss fett sein, es muss gut sein, es muss krachen und es kracht! "Game of Games" ist nicht einfach nur eine Spielshow: Das Format ist superwitzig, die Spiele sind superwitzig und die Produktion ist richtig aufwendig. Quasi das Spiel der Spiele - danach gibt's nichts mehr (lacht).

Was ist in Ihren Augen das Besondere an der Show?

Ceylan: Das Besondere ist, dass es nicht darum geht, eine Million Euro zu gewinnen. Man kann 50.000 Euro gewinnen, was auch viel Geld ist - was man damit alles machen kann, wissen manche schon gar nicht mehr. Es geht mehr um das Entertainment, das miteinander spielen, das miteinander lachen. Wir haben Spiele, bei denen man denkt, das können doch nur Stuntmen machen, weil die Kandidaten zum Beispiel wie ein Katapult weggeschossen werden und durch das Studio fliegen. Das ist schon geil! Es ist spannend und die Spieler werden die Superstars in der Show sein. Ich glaube, die Zuschauer warten auf eine Sendung, in der es nicht nur um Promis geht, sondern in der jeder mitspielen könnte. Und genau das ist "Game of Games".