CSU will mit "CSYOU" neue Wege gehen

In der ersten Folge standen die Klimabilanz der Umweltaktivistin Greta Thunberg, die Flugreisen der Grünen im Bundestag und die "Nörgler im Land" im Fokus der Kritik von Petschner. Im Mai hatte der Youtuber Rezo vor der Europawahl mit einem Unions-kritischen Videobeitrag für viel Diskussion gesorgt. Die CSU will nach eigenen Angaben an dem Format festhalten und alle zwei Wochen neue Spots ins Netz stellen.