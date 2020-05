Neue Single veröffentlicht Verrät Katy Perry mit ihrem neuen Song den Namen ihres Babys?

Album erscheint im August

Die Single "Daisies" folgt auf Perrys Songs "Never Worn White," "Harleys in Hawaii" und "Small Talk". Ihr neues Album soll am 14. August 2020 erscheinen. Über den Inhalt von "Daisies" schreibt Perry in ihrem Instagram-Post: "Ich habe diesen Song vor ein paar Monaten geschrieben. Er soll einen daran erinnern, dass man seinem eingeschlagenen Weg treu bleiben soll, egal, was andere davon halten. Dies hat für mich eine neue Bedeutung bekommen, angesichts dessen, was die Welt gerade erlebt. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte von Stärke und Ausdauer zu erzählen."