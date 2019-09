Neue Show "Renn zur Million" Daniel Aminati: "Auf meinem rechten Unterarm flammt jetzt ein Kudu"

In der neuen ProSieben-Show "Renn zur Million... wenn Du kannst!", die an diesem Dienstag (20:15 Uhr) startet, sprinten die Kandidaten um eine Million Euro und dürfen sich dabei nicht von hartnäckigen Verfolgern schnappen lassen. Mentale Unterstützung erhalten die Kandidaten von Moderator Daniel Aminati (46). Es ist sein erster großer Auftritt nach seiner Teilnahme bei der Erfolgsshow "The Masked Singer". Was sich seit der Kostüm-Show für ihn verändert hat, warum ihm die Show sogar unter die Haut ging und was seine neue Show Spannendes bereithält, verrät er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.