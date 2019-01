Neue Show "My Hit. Your Song." Jeannine Michaelsen über ihren Musikgeschmack: "Ich mag es rockig"

Donnerstagabend geht's los! Die neue Musik-Show "My Hit. Your Song." (17.01., 20.15 Uhr) startet auf ProSieben. Moderatorin Jeannine Michaelsen (37) hat unter anderem die Sänger Jason Derulo (29, "Goodbye") und Olly Murs (34, "That Girl") zu Gast. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die Moderatorin, welcher Star ihr am besten gefallen hat, wie sich die Show von der Konkurrenz abhebt und auf welche Musik sie privat steht.