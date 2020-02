Neue Show "Das Antikduell" Mit Alexander-Klaus Stecher: "Bares für Rares"-Konkurrenz bei VOX?

Krimskrams kommt im deutschen Fernsehen gut an. Seit 2013 zieht die ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" Zuschauer in ihren Bann. Auch die RTL-Show "Die Superhändler" beschäftigt sich seit 2018 mit Trödel. Im Jahr 2020 kommen zwei weitere Formate hinzu. RTL geht mit "Kitsch oder Kasse" (ab 10. Februar, 15 Uhr) und Moderator Oliver Geissen (50) auf Sendung. VOX folgt am 16. Februar (18:10 Uhr, auch bei TVNow) mit "Das Antikduell". Im Mittelpunkt der neuen Trödelshow stehen die eineiigen Zwillinge Alexander-Klaus und Manfred Stecher (52).