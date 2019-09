Neue Show bei Amazon Prime Video Chris Tall: Sein neues Programm soll "erwachsener" werden

Große Ehre für Chris Tall (28). Mit "Chris Tall presents..." darf sich der Comedian über die erste non-fiktionale deutsche Eigenproduktion von Amazon Prime Video freuen. Am 27. September geht es los. Was die Zuschauer in der neuen Show erwartet und wie es sich anfühlt, mittlerweile zu den alten Showhasen zu gehören, hat der gebürtige Hamburger jetzt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten. Das Skurrile: Zwar stellt Chris Tall seine Gäste als Newcomer vor. Ingmar Stadelmann, Osan Yaran, Simon Pearce, Masud Akbarzadeh, Thorsten Bär und Tutty Tran sind aber allesamt älter als er.