Neue Serien-Adaption Das machen die "Vier Hochzeiten und ein Todesfall"-Stars heute

John Hannah (57) spielte Matthew, den langjährigen Liebhaber von Gareth. Für ihn folgten Rollen in "Die Mumie" (1999) und den beiden Fortsetzungen, "Der Dieb der Worte" (2012) und der Fernsehserie "Spartacus" (2010). In Staffel drei und vier von "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." spielte er zudem Holden Radcliffe. Hannah ist seit 1996 verheiratet und hat zwei Kinder.

Anna Chancellor und Rowan Atkinson

Ohne diese Nebenrollen wäre "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" nur halb so amüsant: Anna Chancellor (54) verkörperte Henrietta, die von Fiona stets als "Duckface" (Entengesicht) bezeichnet wird. Charles erteilte ihr der Liebe zu Carrie wegen vor dem Traualtar eine Abfuhr, sie revanchierte sich mit einem Schlag ins Gesicht. Chancellor war daraufhin in zahlreichen Filmen wie "Was Mädchen wollen" (2003) oder "The Happy Prince" (2018) zu sehen. Auch in zahlreichen Serien konnte sie Rollen ergattern, wie "Downton Abbey", "The Crown" und "Pennyworth".

"Verschließen" statt "schließen" und "Geiz" statt "Geist": Rowan Atkinson (65) verkörperte Vater Gerald, der bei der zweiten Eheschließung des Films durch seine Versprecher für Lacher unter den Hochzeitsgästen sorgt. Atkinson war zum Zeitpunkt des Films kein Unbekannter, seine Paraderolle ergatterte der Schauspieler bereits 1989 als "Mr. Bean" in der gleichnamigen Serie. Es folgten dazu zwei Kinofilme: "Bean - Der ultimative Katastrophenfilm" (1997) und "Mr. Bean macht Ferien" (2007). Auch mit der "Johnny English"-Filmreihe begeisterte er die Kinozuschauer. Seit 2014 ist Atkinson mit der Schauspielerin Louise Ford liiert. Tochter Isla wurde 2017 geboren.