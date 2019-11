Neue Serie "Wir sind die Welle": Die Jugend rebelliert nun auf Netflix

Lohnt sich das Streamen?

Gleich in den ersten Minuten der ersten Folge ist aus dem Off zu hören: "Wie weit würdest du gehen? Für deine Freunde? Für deine Ideologien?" Head-Autor Jan Berger, Executive Producer Dennis Gansel sowie das Regie-Duo Anca Miruna Lazarescu und Mark Monheim lassen die Jugend zwar rebellieren, doch ein klares Zeichen setzen sie damit nicht. Der Aufstand in der Provinz artet in Gewalt und Sachbeschädigung aus, bis einige der Jugendlichen in der Gruppe selbst Skrupel bekommen und in Richtung friedlicher Protest schwenken.