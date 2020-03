Neue Serie über Rennfahrer Fernando Alonso bekommt eigene Doku-Serie bei Amazon

Darstellung von Alonso im Film

Die Serie soll eine persönliche und hautnahe Seite des Champions zeigen - auch jene, die man von Alonso bisher nicht in der Öffentlichkeit gesehen habe. Auch ein mögliches Formel-1-Comeback soll thematisiert werden. Ebenso werden unter anderem Alonsos Schwester, seine Partnerin, sein Manager und einige Kollegen zu Wort kommen. Noch in diesem Jahr soll die Dokureihe zunächst in Spanien, Frankreich, Italien, Großbritannien und Südamerika zu sehen sein. Wann "Alonso" auch nach Deutschland kommt, ist bisher unklar.