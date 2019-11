Neue Serie "The Morning Show" Jennifer Aniston und Reese Witherspoon zoffen sich - und wie!

Unterdessen platzt Reporterin Bradley Jackson (Reese Witherspoon) bei einer Demonstration in einem eher ländlichen Teil der USA der Kragen. Ihr Wutausbruch geht viral und so landet sie als Gast in der "The Morning Show". In diesem ersten Interview zeigen Levy und Jackson, was sie verbal so draufhaben, woraufhin der Nachrichtenchef des Senders, Cory Ellison (Billy Crudup), Jackson anstellt...