Neue Serie Netflix-Start für "Space Force": Steve Carell verspottet Donald Trump

So spielt John Malkovich (66, "The New Pope") etwa den Wissenschaftler Dr. Adrian Mallory. Ben Schwartz (38, "House of Lies") verkörpert den Social-Media-Direktor der Space Force, F. Tony Scarapiducci. "Friends"-Star Lisa Kudrow (56) ist als Carells Serienehefrau Maggie Naird zu sehen. Serientochter Erin Naird spielt Diana Silvers (22, "Booksmart"). Tawny Newsome (37) tritt als Helikopterpilotin Angela Ali auf. "Glee"-Star Jane Lynch (59) übernimmt die Rolle als Chief of Naval Operations, das ist der ranghöchste Offizier und Admiralstabschef der US Navy.

In einer seiner letzten Rollen ist der am 15. Mai 2020 verstorbene US-Comedy-Star Fred Willard (1939-2020) zu sehen. Er steht Steve Carell als Serienvater Fred Naird zur Seite. Laut Showrunner Greg Daniels erhielt Willard für eine Szene in der ersten Episode Standing Ovations am Set. Nachdem er den vorgegebenen Text im Drehbuch "brillant" abgeliefert hatte, durfte Willard bei der Szene auch improvisieren und seine Version wurde schließlich komplett übernommen.