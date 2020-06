Neue Serie in Planung Wird Diane Kruger für Fatih Akin zu Marlene Dietrich?

Die Hamburg-Seiten der Wochenzeitung "Die Zeit" berichten, dass die Macher der neuen Serie über das Leben der deutschen Leinwandlegende ein ehemaliges Paketzentrum in Altona als Schauplatz ins Visier genommen haben. Nurhan Sekerci, Akins Hamburger Produzentin, bestätigt die Überlegungen: "Wir wollen in Hamburg drehen. Es gibt Gespräche über die Hallen am Kaltenkircher Platz."