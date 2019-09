Neue Serie "Frau Jordan stellt gleich" Katrin Bauerfeind: "Es ist Zeit, über Feminismus auch mal zu lachen"

In der neuen Comedyserie "Frau Jordan stellt gleich", die ab diesem Montag (23. September) auf dem Streaming-Portal Joyn abrufbar ist und im kommenden Jahr auch auf ProSieben ausgestrahlt wird, spielt Katrin Bauerfeind (37, "König von Deutschland") eine Gleichstellungsbeauftragte. Warum ihre Rolle "echt Eier hat", was Feminismus und Katholizismus gemeinsam haben und wieso sie sich selbst als Feministin bezeichnet, verrät sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.