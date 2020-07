Neue Serie auf Netflix "Tote Mädchen lügen nicht"-Star Katherine Langford meldet sich zurück

Schauspielerin Katherine Langford (24) hat mit ihrer Rolle als Schülerin Hannah Baker in der umstrittenen Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" für viel Aufsehen gesorgt. Nach zwei Staffeln war Schluss für sie, lediglich im Serienfinale der vierten Staffel tauchte ihre Figur noch einmal kurz auf. Doch was kommt nach so einer kontroversen Rolle? Katherine Langford drehte etwa den Teeniefilm "Love, Simon" (2018) und die Krimikomödie "Knives Out - Mord ist Familiensache" (2019).