Neue Serie auf Netflix "The Alienist": Daniel Brühl als etwas anderer Sherlock Holmes

Wer spielt mit?

Beim Cast von "The Alienist - Die Einkreisung" ist vor allem das federführende Trio herauszuheben. Daniel Brühl schwankt als Psychologe Laszlo Kreizler zwischen Mitgefühl und kühler Distanz, wenn er ganz genau über das Aussehen der Leichen aufgeklärt werden möchte. Ein Sherlock Holmes der etwas anderen Art - Kreizler ist Mediziner, nicht Detektiv. Er wirkt innerlich zerrissen und ist völlig versessen darauf, dem Morden ein Ende zu bereiten. Wie weit ist er bereit, dafür zu gehen?

Luke Evans (39, "Die Schöne und das Biest") reißt den Zuschauer mit seinen Emotionen mit - wem würde der Anblick eines verstümmelten Jungen nicht nahe gehen? Er unterstützt Laszlo Kreizler tatkräftig, auch wenn er eher zart besaitet ist - ganz wie John Watson stets bei Sherlock Holmes. John Moore scheint zudem seine eigenen Geheimnisse zu verbergen und umgarnt Sara Howard...

Dakota Fanning (24, "The Runaways") steht seit Kindheitstagen vor der Kamera. Sie verkörpert Sara Howard als taffe Frau, die sich selbst zu helfen weiß. Wer in der von Männern dominierten Polizei im späten 19. Jahrhundert nicht untergehen will, braucht eine harte Schale. Sexistische Witze prallen an ihr ab und auch als klassische Ehefrau sieht sie sich nicht. Doch in einsamen Momenten gewährt Fanning tiefe Einblicke in die Seele ihrer Figur. Sie spielt ihre männlichen Co-Stars - wie so oft - an die Wand.

Lohnt sich das Ansehen?

"The Alienist - Die Einkreisung" ist keine leichte Kost. Die Serie kommt düster, brutal und blutig daher. Vom Glitzer-Glamour-Leben des Vergoldeten Zeitalters ist wenig zu sehen - der Moloch steht im Vordergrund sowie die Abgründe, an die Menschen geraten können. An einem Punkt werden zum Beispiel ungeniert Innereien gebraten und ein Augapfel ins kochende Wasser geworfen - nichts für schwache Nerven.

Die Figuren mögen auf den ersten Blick unnahbar erscheinen, dennoch will man mit ihnen das Rätsel um den Serienkiller lösen und gleichzeitig ihre eigenen dunklen Geheimnisse aufdecken. Die Serie ist genau das Richtige für Krimi-Fans und alle, die gerne in vergangene Zeiten reisen.