Neue Sendung auf VOX Guido Maria Kretschmer kürt ab Herbst die "Deko Queen"

In der neuen Sendung steht erneut der Wettbewerb im Vordergrund. Wie in "Shopping Queen" vergibt Guido Maria Kretschmer zu Beginn ein Motto, welches von zwei Kandidatinnen unter Zeitdruck bestmöglich umgesetzt werden muss. Die Frauen gestalten unter den wachsamen Augen des Modedesigners ein Zimmer bei sich zu Hause neu. Statt in Klamottenläden geht es bei "Guidos Deko Queen" in Baumärkte, Möbelhäuser und Dekoshops. Der 54-Jährige wird das Geschehen mit seinen gewohnt unverblümten Sprüchen kommentieren.