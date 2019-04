Neue Schuhkollektion mit Deichmann Rita Ora: "Meine Outfits waren für mich wie eine Rüstung"

Und ihr Tipp an die jungen Menschen, die noch nicht ihren eigenen Stil gefunden haben? "Das ist okay, sowas passiert nicht über Nacht. Am Ende zählt, wie selbstbewusst du bist und in welchem Umfeld du dich bewegst", stellt Ora klar. Der beste Modetipp, den sie jemals bekommen habe, war: "Tu es, weil sie glauben, du könntest es nicht." Sie habe "schon wirklich schräge Sachen getragen und manchmal war die Reaktion 'Sie ist verrückt, wie und warum trägt sie sowas?' - aber oft war es ein: 'Wow, sie hat das durchgezogen!'" Ihr Fazit: "Ich glaube, die Leute riechen Fake. Aber was ich mache, ist authentisch."