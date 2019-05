Neue Sat.1-Kochshow "Top Chef Germany": Eckart Witzigmann über seine Premiere als TV-Juror

Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann (77) ist Juror in der neuen Kochshow "Top Chef Germany", die Sat.1 ab heute immer mittwochs um 20.15 Uhr zeigt. Zwölf Profis, die bereits zu Deutschlands Kochelite gehören, stellen sich einem hochkarätigen Kochwettbewerb. Was Witzigmann an dem Format beeindruckt, was er an seiner neuen Jury-Rolle besonders schwierig fand und warum man auch als Laienkoch aus der Show lernen kann, verrät er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.