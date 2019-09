Neue Rolle in gefeierter Serie Uzo Aduba: Von "Orange Is the New Black" weiter zu "Fargo"

"Orange Is the New Black"-Star Uzo Aduba (38) kann sich über ein neues Engagement freuen. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, stößt die Schauspielerin in der vierten Staffel zum hochkarätigen Cast der FX-Anthologieserie "Fargo" hinzu. Die zweifache Emmy-Gewinnerin soll demnach eine Figur namens Zelmare Roulette spielen.