München - Neue Saison, neues Glück? Der EHC Red Bull München muss sich in dieser Saison an eine neue Rolle gewöhnen: die des Jägers. Drei Spielzeiten war das Team von Trainer Don Jackson das Nonplusultra in der DEL, die Red Bulls krönten sich jeweils zum Meister aller Eishockeyspieler in Deutschland. Meister 2016, Meister 2017, Meister 2018.