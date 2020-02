Neue Replay-Kollektion Fußball-Superstar Neymar: Diesen Look bereut er

Was ist Ihr Lieblingsteil aus Ihrer Kollektion, die Sie für Replay kreiert haben?

Neymar: Mir gefallen alle Kollektionsteile gleich gut. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann gefällt mir der 'Overcoat' am besten. Er passt perfekt zu meinem Style und daher trage ihn sehr gerne.

Wie würden Sie Ihren eigenen Style beschreiben?

Neymar: Ich würde meinen Style als "No-Style" beschreiben. Wie ich bereits gesagt habe, beeinflussen meine Laune und der Anlass meine Art und Weise mich zu kleiden - es gibt keinen speziellen Style, dem ich folge. Meine Capsule Collection spiegelt meinen aktuellen Kleidungsstil jedoch gut wider.

Wie viel Zeit investieren Sie in Ihre Looks? Sind Sie eitel?

Neymar: Ich würde schon sagen, dass ich ein eitler Mann bin. Ich mag es, mich gut zu präsentieren. Wie viel Zeit ich tatsächlich in meine Looks investiere, ist schwer zu sagen.

Sie sind sehr abenteuerlich und vielfältig, wenn es um Ihre Frisur geht. Haben Sie jemals einen Look bereut?

Neymar: Ja, manchmal funktionieren Dinge nicht so, wie ich sie geplant hatte. Ende 2019 trug ich Dreads. Erinnern Sie sich als ich mit einer einzigen Dreadlock dem Fußballverein SC Amiens gegenüberstand? Ich mochte den Look damals nicht mehr und ließ einen Großteil meiner Haare abschneiden - und so blieb nur noch diese eine Dreadlock übrig.

Ihren Körper schmücken auch zahlreiche Tattoos. Welches bedeutet Ihnen am meisten?

Neymar: Die ersten Tattoos, die ich mir habe stechen lassen, bedeuten mir auch am meisten. Zum einen, weil es die ersten waren und zum anderen, weil es sich dabei um die Namen meiner Mutter und meiner Schwester handelt, die ich über alles liebe.

Welcher Stil gefällt Ihnen bei Frauen?

Neymar: Einfach ein Stil, der glücklich macht und einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert! Coole Denimlooks gefallen mir an Frauen beispielsweise gut.

Was ist mit deutschen VIPs? Gefällt Ihnen der Style Ihres Trainers Thomas Tuchel?

Neymar: Thomas Tuchel hat direkt bei unserer ersten Unterhaltung meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen und gezeigt, dass er der richtige Mann am richtigen Ort ist. Ein weiterer deutscher Spieler in meinem Team ist Julian Draxler. Aufgrund meiner Karriere und auch meinem Privatleben hatte ich bereits mit vielen anderen Sportlern Kontakt. Herzlichkeit scheint unter den Deutschen sehr verbreitet zu sein - sie sind alle immer sehr nett zu mir!