Streifenkarten und Isarcard verkaufen sich gut

Was sich gut verkauft hat: Vor allem die Einzelfahrkarten (plus sieben Prozent), die Tageskarten (Single, plus sieben Prozent und Gruppen, plus sechs Prozent). Angebote, die zu regelmäßigem Gebrauch des MVV gedacht sind, legten weniger deutlich zu. So steigerte sich der Verkauf der Streifenkarte um knapp vier Prozent. Zeitkarten wie die Isarcard verzeichneten ähnliche Zuwachszahlen. Laut MVV liegt das unter anderem daran, dass sich durch die wachsende Zahl an Studenten in München das Semesterticket besonders gut verkauft hat (ein plus von 11,5 Prozent).