Neue Reiterhofabenteuer "Bibi & Tina"-Filme werden als Amazon-Prime-Serie fortgesetzt

Die Reiterhofmädchen kehren zurück: Die "Bibi & Tina"-Reihe wird als Live-Action-Serie bei Prime Video fortgesetzt. Das gab Amazon am Dienstag im Rahmen der Veranstaltung "Prime Video Presents 2018" in London bekannt. Als nunmehr sechste deutsche Prime-Original-Serie geht das Format 2019 in Produktion. Während das Produktionsteam der vier Filme wieder an Bord ist, müssen sich die Fans auf eine andere große Veränderung einstellen.