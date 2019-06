Los geht es am 8. November in Riesa, allerdings ist diese Eröffnungsshow bereits restlos ausverkauft. Es folgen 16 weitere Termine unter anderem in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln oder Leipzig. Pocher wird aber bei einer Show nicht an den Start gehen: Der Termin am 29. November in der Münchener Olympiahalle geht ohne ihn über die Bühne.