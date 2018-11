Neue Promi-Liste Mode-Influencerinnen 2018: Meghan verdrängt Kate aus den Top Ten

Von Grande bis Beyoncé

Rollen wir das Feld von hinten auf: Platz zehn geht an Popstar Ariana Grande (25, "Thank U, Next"). Ihr Einfluss kommt vor allem Marken wie Reebok, Burberry und Vera Wang zugute - sowie Hoodies in Übergrößen. Platz neun ergattert R&B-Star Rihanna (30), die 2017 noch auf der Pole Position lag. Ihr fuchsia-farbenes Geburtstagskleid von Saint Laurent war dennoch in Kürze weltweit ausverkauft.