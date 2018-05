Aktionsangebote von Sky: So sparen Sie richtig viel Geld

Seit jeher sind die Sky-Listenpreise eher so etwas wie Richtwerte. Viele Kunden zahlen nicht die regulären Paketpreise, sondern profitieren von Angeboten, die beispielsweise an Aktionsständen in Einkaufscentern, in Elektro-Fachmärkten wie Mediamarkt oder Saturn oder online beworben werden. Bei diesen Angeboten lässt sich oft sehr viel Geld sparen, insbesondere, wenn man den richtigen Zeitpunkt abwartet.

Sport-Fans beispielsweise sollten sich noch etwas in Geduld üben, denn erfahrungsgemäß werden die Angebote für Sky Bundesliga plus Sport besser, je näher der Beginn der neuen Saison rückt. Dann sollte es durchaus drin sein, dass man 50 Prozent oder mehr Rabatt gegenüber dem Normalpreis bekommt. In der alten Preisstruktur beispielsweise gab es immer wieder Angebote für Sky Bundesliga + Sport inklsuive HD für 19,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von 12 oder 24 Monaten. Sogar Sky komplett plus HD für 24,99 Euro pro Monat wurde ab und zu angeboten. Einen guten Überblick über aktuelle Aktionen bieten Schnäppchen-Seiten wie MyDealz.

Aktuell bietet Sky auch auf seiner eigenen Homepage eine 50-Prozent-Rabattaktion an. Damit kostet beispielsweise Sky Bundesliga nur noch 19,99 Euro pro Monat, statt regulär 39,99 Euro. Und Sky komplett gibt es für 34,99 Euro statt 69,99 Euro im Monat. Das Upgrade auf HD kostet jeweils 5 Euro im Monat extra. Allerdings gilt diese Rabattierung nur für die ersten 12 Monate der insgesamt 24-monatigen Vertragslaufzeit. In der zweiten Hälfte der zweijährigen Laufzeit werden dann also die vollen Paketpreise fällig.

Rückhol-Angebote: So können Sky-Bestandskunden sparen

Für Bestandskunden sind die sogenannten Rückhol-Angebote die beste Möglichkeit, um Geld zu sparen. Da sich Sky-Verträge automatisch um weitere zwölf Monate verlängern, wenn sie nicht spätestens zwei Monate vor Ende der aktuellen Laufzeit gekündigt werden, sollte man dies unbedingt möglichst bald nach Vertragsabschluss schon tun. Da Sky natürlich keine Bestandskunden verlieren möchte, wird der Sender einen telefonisch oder per Post mehrmals vor Auslaufen der Vertragslaufzeit kontaktieren und neue Vertragsangebote unterbreiten. Erfahrungsgemäß werden diese Angebote besser, je länger man mit der Vertragsverlängerung wartet.

In der aktuellen Situation kann sich dabei durchaus auch Verhandlungsspielraum ergeben: Wenn Sky anruft und ein neues Angebot unterbreitet, kann man ruhig darauf verweisen, dass man eigentlich mit dem Sender zufrieden ist und gerne geblieben wäre, aufgrund der veränderten Fußball-Rechtelage allerdings das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr angemessen findet. Immerhin muss man als Fußball-Fan jetzt ja unter Umständen noch Eurosport und Dazn zusätzlich abonnieren. Es ist durchaus vorstellbar, dass eine solche Argumentation ein verbessertes Angebot nach sich zieht.

Eurosport und Dazn: Das müssen Fußball-Fans noch zusätzlich zahlen

Da Sky nicht mehr alle Bundesliga- und Champions-League-Spiele live überträgt, müssen Fußball-Fans zusätzlich noch in Abos für den Eurosport-Player und Dazn investieren. Ein Abo von Dazn schlägt mit zehn Euro zu Buche, der Eurosport-Player kostet je nach Abo-Modell monatlich im Schnitt fünf Euro.

Wenn man den regulären Sky-Paketpreis zugrunde legt kommt man damit auf monatliche Kosten von rund 65 Euro, mit Sky-Angeboten sind Kosten von rund 35 Euro vorstellbar.