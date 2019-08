Welche Rolle hat Ihr Vater bei der Berufswahl gespielt? Sie wollten doch eigentlich Opernsängerin werden.

Das wäre in eine Katastrophe ausgeartet. Sowohl für mich als auch für die Musikwelt (sie lacht).

In welcher Stimmlage hätten Sie denn gesungen?

Sopran. Aber ich gebe ihnen jetzt keine Kostprobe. Spaß bei Seite, ich komme aus einer Juristenfamilie. Mein Vater war da immer skeptisch gegenüber meinen Teenagerwünschen nach einer Musikerkarriere. Er hat die Musik zwar gefördert, aber beruflich doch zu etwas Soliderem geraten.

Wie Eltern so sind.

Ja, genau. Richtig. Und ich habe immer ein wahnsinnig enges Verhältnis zu meinem Vater gehabt.

Also haben Sie auf seinen Rat gehört?

Ja. Aber ich hab’s dann schon auch selbst gemerkt, dass meine Talente woanders liegen.

Das kann ich leider nicht beurteilen, weil Sie mir nichts vorsingen wollen.

Glauben Sie mir, es ist besser so.

Andere Frage: Wie kamen Sie in den 90er Jahren nach Dresden?

Ich bin gefragt worden, ob ich im dortigen Justizministerium das Referat für Gerichtsorganisation übernehmen möchte. Und das habe ich dann gemacht. Das war sehr spannend, man konnte viel bewegen. Und ich dachte mir: Wenn schon, denn schon: Und habe mir dann eine Plattenbauwohnung gemietet in einem richtigen hässlichen Plattenbau.

Und hatten einen Trabi als Dienstwagen?

Nein, den habe ich mir privat angeschafft, weil ich mobil sein wollte. Das war ein Dienstwagen des TÜV dort, er hat 40 D-Mark gekostet. Dann hab ich mir Schablonen gebastelt und "August, der Starke" mit rosa Glitzersprühfarbe auf die Motorhaube gesprüht. Und die Sachsen fanden das immer ganz toll. Wenn ich zum Tanken fuhr, hieß es: "Nuu, da kommt ja der August der Starke" (die sächsische Melodie gelingt ihr unfallfrei).

Ihr schönster und Ihr schlimmster Moment als Juristin?

Ich war sehr jung und musste zum ersten Mal auftreten als Staatsanwältin in einer Strafverhandlung beim Amtsgericht Starnberg. Irgendein Ladendiebstahl. Es hat eine Beweisaufnahme stattgefunden und es hat sich herausgestellt, der Angeklagte war nicht der Dieb, der konnte das nicht gewesen sein. Ich war hoffnungslos überfordert und wusste schlichtweg nicht, was ich im Plädoyer beantragen sollte. Gottseidank war da ein sehr erfahrener Amtsrichter, der hat mir dann signalisiert, was ich tun musste.

Nämlich selber Freispruch beantragen?

Ja. Das war wirklich das peinlichste Erlebnis. Der Schönste war vielleicht, als ich die Leitung des Landesjustizprüfungsamtes übertragen bekommen habe. Das habe ich wirklich gerne gemacht.

Was ist Ihr Ausgleich zum Job?

Ich reise sehr gerne, möglichst mit der ganzen Familie. Meine Töchter sind schon erwachsen, aber sie kommen immer noch gerne mit.

Wie alt sind ihre Töchter?

Die "Kleine" ist 24, die "Große" 25.

Beides keine Juristinnen?

Noch nicht. Aber sie studieren beide Jura. Ich hätte mir fast gewünscht, dass eine vielleicht mal Musik studiert, aber es ist wohl besser so.

Sie haben als Präsidentin des Landgerichts einen Wunsch frei. Was wünschen Sie sich?

Gefährlich (sie zögert einen Augenblick). Ein kleines bisschen mehr Gestaltungsfreiheit würde ich mir manchmal wünschen. Und ein kleines bisschen mehr Geld, über das ich selbstverantwortlich entscheiden kann. Das ich selbstverantwortlich ausgeben kann. Ohne Bittgänge.

