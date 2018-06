Neue Pläne vorgestellt KZ-Außenlager Allach: Würdig erinnern – aber wie?

Vom großen Lager, in dem am 30. April 1945 über 20.000 Menschen vegetierten, ist die Sanitärbaracke übrig. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Zwei Tafeln erinnern hier an Tausende von Häftlingen, die für die Rüstungsproduktion von BMW Zwangsarbeit leisten mussten. Hunderte starben an den Folgen.