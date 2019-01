Neue Patchworkfamilie? Charlize Theron und Brad Pitt: Süßes Gerücht!

Überraschende Neuigkeiten aus Hollywood. Schauspieler Brad Pitt (55, "By the Sea") soll laut einem Bericht der Zeitung "The Sun" sein Herz neu verschenkt haben. Angeblich ist die Glückliche keine Geringere als Schauspielkollegin Charlize Theron (43, "The Last Face"). Einem Insider zufolge daten die beiden sich bereits seit einem Monat, kurz vor Weihnachten soll ihre Beziehung ernste Züge angenommen haben.