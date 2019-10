Neue "Pan Tau"-Serie abgedreht So sieht Matt Edwards als kultige Märchenfigur "Pan Tau" aus

Unterhaltung made in Bayern

"Die Dreharbeiten waren in jeder Hinsicht magisch", sagt Produzentin Gabriele Walther - nicht zuletzt weil Hauptdarsteller Matt Edwards der Märchenfigur auf kongeniale Weise neues Leben eingehaucht habe. Während Šimánek gelernter Pantomime war, hat sich Edwards in den letzten Jahren als Comedian und Zauberer einen Namen gemacht. 2017 nahm er mit seinen Tricks an der Talentshow "Britain's Got Talent" teil und belegte den vierten Platz.