Neue Pärchen-Fotos Miley Cyrus und Cody Simpson haben sich Tattoos stechen lassen

Die Tattoos stammen offenbar von dem Künstler Nico Bassill, der sich in seiner Instagram-Story bei Miley Cyrus und Cody Simpson bedankte. Die Sängerin nannte sich und Simpson in ihrem neuesten Instagram-Selfie "Tattoo-Königin" und "König". Neben zwei oberkörperfreien Fotos von sich selbst mit seinem neuen Körperschmuck teilte Simpson auch ein besonders pikantes Selfie der beiden: Auf dem Foto fährt Cyrus mit ihrer Hand in seine Hose.