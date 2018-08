Neue Novelle im Bücherregal Cixin Liu: Der Autor, der Amazon eine Milliarde Dollar wert ist

Totale Vernichtung oder Rettung in letzter Sekunde?

"Achtung, der Weltenzerstörer naht", lautet die Botschaft, die in Lius neuestem Buch in Form eines Kristalls auf die Erde gesendet wird. Doch was hat es damit auf sich? Forscher auf der ganzen Welt sind ratlos. Bis sich eines Tages schließlich ein gigantisches Raumschiff um die Erde legt, um die Ressourcen des Planeten abzusaugen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Wie wehrt man sich gegen ein kosmisches Ereignis, das den ganzen Planeten für immer vernichten kann?